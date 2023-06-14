兩年一屆的歐洲國家聯賽今年邁入第三屆，制度日趨完善，歐洲國家和球員們也漸漸認同這項賽事，原本只是將國際友誼賽的比賽時間集中成一個比賽，如今也成了各國努力想要爭取的錦標。

2018-19賽季創立的歐國聯賽，是將55個歐洲國家分成四個等級，其中只有A級的16支球隊有機會爭奪總冠軍，B、C、D級的球隊則可以爭取升級，期待有一天也能晉級A級行列。前兩屆歐國聯賽的冠軍分別由葡萄牙和法國贏得，有意思的是，前兩屆的四強球隊完全不同，2019年第一屆是葡萄牙、荷蘭、英格蘭和瑞士；2021年第二屆是法國、西班牙、義大利和比利時。

第三屆歐國聯賽的四強淘汰賽再度出現新面孔，連續兩屆世界盃踢進四強的克羅埃西亞，本屆歐國聯賽小組賽來勢洶洶，以4勝1和1敗的戰績壓倒丹麥、法國和奧地利，在A1組首名出線。克羅埃西亞在四強抽中的對手是A4組首名的荷蘭，荷蘭是以5勝1和的不敗戰績，勝過比利時、波蘭和威爾斯脫穎而出。另一組四強對戰則重演上屆的戲碼，西班牙在A2組3勝2和1敗，驚險擊敗葡萄牙、瑞士和捷克晉級；對手是A3第一的義大利，戰績同樣是3勝2和1敗，力壓同組的匈牙利、德國和英格蘭取得淘汰賽資格。西班牙和義大利上屆也在四強交鋒，西班牙憑著小將費蘭.托雷斯(Ferran Torres)梅開二度，以2：1小勝對手晉級，但決賽1：2敗給法國無緣首冠。

四支球隊都可說是精銳盡出，荷蘭由前教練羅納德.科曼(Ronald Koeman)重掌兵符，科曼是荷蘭在1988年歐洲國家盃贏得隊史唯一大賽冠軍的防守核心，第一屆歐國聯賽正是科曼首度擔任國家隊主帥的大賽，但在決賽0：1不敵葡萄牙，他同時也帶領荷蘭打進2020年歐洲國家盃會內賽，這是荷蘭在連續缺席2016歐國盃和2018世界盃兩大國際賽事後再度奮起。荷蘭這次徵召了多名世界盃的主力戰將，像是范迪克(Virgil van Dijk)、布林德(Daley Blind)、哈克波(Cody Gakpo)、法蘭克.德榮(Frenkie de Jong)、鄧弗里斯(Denzel Dumfries)、阿克(Nathan Aké)、廷伯(Jurriën Timber)和庫普邁納斯(Teun Koopmeiners)等，對冠軍可說是志在必得。

克羅埃西亞則繼續由世界盃功勲教練達利奇(Zlatko Dalić)領軍，37歲老將摩德里奇(Luka Modrić)繼續擔任隊長一職，世界盃主力利瓦科維奇(Dominik Livaković)、索沙(Borna Sosa)；科瓦西奇(Mateo Kovačić)、卡拉馬里奇(Andrej Kramarić)、佩里西奇(Ivan Perišić)、布羅佐維奇(Marcelo Brozović)、尤拉諾維奇(Josip Juranović)和佩特科維奇(Bruno Petković)等骨幹仍在陣中，唯獨少了在世界盃一戰成名的面罩俠格瓦迪奧爾(Joško Gvardiol)，對後防線可能是個隱憂。總結兩隊在小組賽的表現，荷蘭略勝一籌，但克羅埃西亞組對手較強，但面對強敵法國主平客勝，絕對不能小看。不過此次四強決戰是由荷蘭作東，理應看高一線。推薦玩法：不讓分(荷蘭)勝。

義大利是2020年的歐國盃冠軍，卻連續兩屆世界盃資格賽中箭落馬，上次出席世界盃已經是2014年。雖然歐國聯賽不是重要的國際大賽，但上屆義大利是淘汰賽的主辦國，卻在四強就敗給西班牙無緣爭冠，今年兩軍再次狹路相逢，主帥曼奇尼(Roberto Mancini)想必希望能復仇成功。義大利陣容也是一時之選，包括近年穩坐一號國門的多納魯馬(Gianluigi Donnarumma)、剛剛在歐洲冠軍聯賽決賽雖然輸球但表現精彩的國米五人幫迪馬科(Federico Dimarco)、達米安(Matteo Darmian)、阿切比(Francesco Acerbi)、巴雷拉(Nicolò Barella)和巴斯托尼(Alessandro Bastoni)，再加上經驗豐富的博魯奇(Leonardo Bonucci)、因莫比萊(Ciro Immobile)、維拉提(Marco Verratti)和若日尼奧(Jorginho)，義大利能從德國與英格蘭的小組中殺出重圍，絕非僥倖。

西班牙在去年世界盃出局後委任新教練，由61歲的前奧運隊主帥德拉富恩特(Luis de la Fuente)接任，取代兩度請辭的恩里克(Luis Enrique)。德拉富恩特執教青年國家隊有很好的成績，先後贏得2015年歐洲U19錦標賽和2019年歐洲U21錦標賽冠軍，延至2021年舉行的2020奧運男子足球，西班牙也在他的率領下收獲銀牌。然而，成年國家隊他是新手，今年3月25日，在歐國家資格賽主場3：0擊敗挪威，才是德拉富恩特執教成年國家隊的首秀，結果3天後作客，西班牙竟以0：2不敵蘇格蘭。西班牙這次的陣容和去年世界盃有很大變動，只保留了新任隊長莫拉塔(Álvaro Morata)、副隊長羅德里(Rodri)、卡瓦哈爾(Dani Carvajal)、加維(Gavi)、阿森西奧(Marco Asensio)等12名世界盃國腳，不過多名他曾經在青年國家隊重用的球員像皇家社會中場梅里諾(Mikel Merino)和祖比門迪(Martín Zubimendi)、RB萊比錫中場達尼.奧爾默(Dani Olmo)和畢爾包門將西蒙(Unai Simón)也都有入選，西班牙的陣容基本上不差，但德拉富恩特的成年國家隊教練經歷，可能會是成敗關鍵。推薦玩法：讓分(義大利+1)勝。