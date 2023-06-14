全球時尚圈狂吹韓風，韓星紛紛榮登各大精品的代言人，幸好台灣也不乏顏值出眾的新生代偶像，如伯爵（PIAGET）代言人陳昊森就是其中之一，近日伯爵釋出他為Possession系列珠寶拍攝的形象照，舉手投足盡顯男神氣勢、帥氣破表，比起韓星可謂不遑多讓。

伯爵形象大使陳昊森日前前往瑞士度假，佩戴工藝感十足的Possession系列珠寶。（PIAGET提供）

近幾年以電影《刻在你心底的名字》、偶像劇《第9節課》迅速爆紅的陳昊森，渾身散發鮮肉魅力，已是時下新世代性感男神的典範，日前他前往瑞士旅行時，佩戴伯爵Possession系列珠寶戒指、手鐲與項鍊，新款Possession珠寶採用宮廷式雕刻飾紋，充滿復古奢華氣息，為陳昊森更添男神氣場。

Possession珠寶於1990年問市，是珠寶界第一款可以日常佩戴的珠寶，帶動入門珠寶與日常珠寶的流行風潮，當年推出的首款Possession單圈戒指鑲有一顆鑽石，戒圈可以旋轉，轉動戒圈有「時來運轉」的意涵，把鑽石往自己的方向轉動又有「賺不停」的意義，設計巧妙又充滿趣味，掀起熱銷，迄今仍是伯爵珠寶最受歡迎的入門珠寶款式。

伯爵Possession系列玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑲鑽戒指，22萬3000元。（PIAGET提供）

全新登場的Possession系列珠寶融入宮廷式雕刻飾紋，靈感源自60年代時興的珠寶設計風格，在黃金雕刻華麗飾紋，風格富麗堂皇、奢華破表，以呼應二次大戰後欣欣向榮的歡樂氛圍，珠寶上的雕刻紋是以手工一刀一刀雕琢而成，因此每件作品的刻紋都不相同，可說是獨一無二之作，宮廷式雕刻的工藝難度很高，伯爵珠寶工坊目前只有兩位工匠具備宮廷式雕刻的技藝，6萬元起的入門價又極為親民，非常值得入手，如孔曉振的婚戒就是最入門款的Possession單圈戒指。

伯爵Possession系列玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑲鑽戒指，29萬3000元。（PIAGET提供）

伯爵Possession系列白金宮廷式雕刻飾紋鑲鑽戒指，18萬9000元。（PIAGET提供）

Possession系列珠寶包括戒指、手鐲與項鍊，材質有玫瑰金、白金等，幾乎每件新品都在細節融入宮廷式雕刻，同系列還包括Possession系列精鋼鑽表，表殼為精鋼，時標與轉動的表圈鑲上美鑽，更加貼近新世代的時尚品味。

伯爵Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石手鐲，39萬元。（PIAGET提供）

伯爵Possession系列精鋼鑽表，28萬1000元。（PIAGET提供）