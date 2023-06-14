南高屏999月票將於7月1日上路，高雄399月票方案也同步納入台鐵高雄(大湖-九曲堂)區間服務，加量不加價。高雄市交通局表示，配合行政院TPASS通勤月票推動計畫，高雄TPASS卡同步將明日起，於高雄5處捷運站開放限量預購領取預購單，20日晚間6時許開放民眾憑單到原捷運站付費兌換。

交通局表示，高雄市區399通勤月票自4月27日開賣以來，月票銷售量單月成長逾3倍，7月1日起納入台鐵高雄(大湖-九曲堂)區間服務，加量不加價。預計加入台鐵服務後，銷售量能突破5倍。同時也將攜手台南市政府、屏東縣政府推出南高屏999通勤月票。

交通局表示，南高屏999通勤月票方案，適用南高屏三縣市內捷運、台鐵、市區客運(公車式小黃)、公路客運、公共自行車(前30分鐘免費)及渡輪(鼓山-旗津、前鎮-中洲)等交通服務。

配合行政院TPASS通勤月票推動計畫，高雄TPASS卡同步將於明日起至19日，開放高雄捷運南岡山、左營、高雄車站、大寮、小港5處車站限量預購，民眾可到站領取預購單，20日晚間6時起至30日晚間10時止，民眾持預購單至原捷運站即可付款取貨(每張100元)。

後續於7月1日起於高捷38車站均有販售高雄TPASS卡片，也可選擇於四大超商進行預購。民眾取得TPASS卡片後，至一卡通官網記名或至MeNGoAPP／官網綁定卡片會員記名，收到記名完成通知後，可持卡至四大超商靠卡領取100元加值金補助，每人限領一次。

交通局提醒，首次購買月票民眾須至ＭeNGo網站或MeNGo APP申辦會員，另現階段台鐵驗票機僅提供實體卡服務，如有搭乘台鐵需求，民眾一定要用實體卡片綁定MeNGo會員以購買月票方案。現有MeNGo卡民眾無須再另外購票卡片，可直接持原本的MeNGo卡購買南高屏999通勤月票方案；相關服務流程與請詳交通局官網(https://www.tbkc.gov.tw/)、MeNGo官網(https://men-go.tw/#/)及FB臉書粉絲團「高雄市政府交通局-轉動高雄青春夢」。