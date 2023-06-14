嘉泥水泥今日召開2023年首季法說會，總經理王立心(中)主持。(圖／嘉泥提供)

嘉泥水泥今(14)日召開法說會，2023年第一季毛利6300萬，營業毛利率9.7％，比去年成長6.8個百分點。每股盈餘EPS為0.03元，比去年同季負0.12元稍好。嘉泥表示，第一季營運如預期發展，主要受惠於沖繩嘉新酒店業績回升，推動了旅宿事業體營收增長。

總計首季旅宿事業在嘉泥整體營收占比已來到至26％，比去年12％翻倍有餘，相對水泥、裝卸倉儲、房產三大部門占比略縮。

首季營收6.51億，年增27％，EPS由負轉正，業外收入是其一。受惠持有台泥第一季股價上升，歸屬業主淨利2000萬元，貢獻每股盈餘0.03元。

嘉泥總經理王立心表示，整體而言，傳產水泥及裝卸倉儲目前都維持穩定表現，疫後旅遊需求的增長帶動旅宿事業表現亮眼。嘉泥在沖繩自營飯店品牌Hotel Collective，第一季平均住房率大幅提升達8成以上，營收較去年同期成長達300％。

觀察其他同業飯店房價已來到每晚約1萬8000到2萬日圓，嘉新酒店預期房價未來仍有相當的成長空間。至於沖繩另一間豐崎酒店開發案受通膨衝擊，日本原物料的成本上升，她重申日後待較佳的時機點再重新啓動。