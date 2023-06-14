民進黨前副秘書長林飛帆，因受到黨內性平事件影響，昨( 13 日)召開記者會自行宣布退出北三立委選舉。前立委郭正亮今透露，「林飛帆在學生運動裡面也是有敵人，他退選絕對不是因為性騷擾這件事」，現在退選只是為了避免後續被爆出更多問題。

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，林飛帆退選不一定是因為性平事件處理的疏失，「林飛帆在太陽花裡面得罪很多人，網路上充滿了很多以前他的同事要出來爆料，我認為他是要避免這些爆料，才會選擇退選」。

郭正亮續指，不是性平、性騷那類的爆料，但媒體一定會很感興趣。他也說，因為參與太陽花學運那些年輕世代都相處的比較近，但最後只有林飛帆連主任都沒當過就直升副秘，過程一定會有一些看不順的事情。郭正亮也向另名友人求證，確定聽到的也是這一類的事情。

郭正亮認為，在林飛帆被宣布參選立委後，應該就聽到很多風聲，要他自己看著辦，最後林飛帆也決定不要惹這一趟，這樣才比較合理。

郭正亮在中天節目《綠也掀桌》也說，「林飛帆在學生運動裡面也是有敵人，他退選絕對不是因為性騷擾這件事」；主持人李佩瑄透露，她也有從資深的跑民進黨黨中央的媒體口中聽聞此事，「據傳黨中央有掌握一些林飛帆其他蠻致命的問題，不是空穴來風，但也不可能分享」，因為林飛帆不參選就會被壓下來，雙方一定有交換條件。

郭正亮說，林飛帆的退選聲明表面上是與性騷有關，但真正的原因不是這個，只是台階而已。郭強調，如果是有雄心壯志要參選立委，不可能因為這種事情退選，林飛帆又不是當事人、加害人，只是在行政上沒有完全負起責任，「監督不周可以用選舉翻身，你怎麼不參選到底？」

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