新北市幼兒園餵藥案延燒，對於幼兒園處理，有媒體人批評，偷懶的非侯友宜而是檢察官。對此，新北地檢署澄清，檢察官站在保護幼童安全的立場，以公正、客觀、科學的態度，積極偵辦，蒐集相關證據，盡速釐清案情，除部分假日沒有對外的偵查作為外，每日均有實質偵查進行，外界指稱偷懶、故意拖延等事，絕非事實。

檢方指出，5月15日接獲司法警察報告幼兒園人員涉嫌餵食幼童不明藥物案件後，由婦幼保護專組主任檢察官及檢察官組成專案小組，指揮婦幼隊和海山分局偵辦，當日承辦檢察官和警方為求時效，隔日訊問3名告訴人家長及2名幼童，並與警方討論聲請搜索等事項，17日聲請搜票獲准，18日指揮搜索幼兒園等處，查獲監視器主機、錄影紀錄、餵藥單等文件，並訊問趙姓被告。

檢方指出，檢察官5月22至26日間緊急聯繫通知，完成後續提告告訴人的筆錄、5名幼童毛髮檢體採集，26日員警親送毛髮檢體及函文至法務部調查局鑑定，並指揮警方調閱相關人的醫療及用藥紀錄。

從5月26日至6月7日間，檢警陸續完成後續提告7名告訴人的筆錄，採集7名幼童毛髮檢體，由員警在6月6日親送7份毛髮檢體及函文至調查局鑑定，期間與調查局聯繫檢驗時程、驗尿報告數值意義等事項，希望盡速完成檢驗，並發函詢問家長自行送驗的醫療或檢驗機構釐清檢驗方法、報告數值解讀等事項。

檢方表示，專案小組勘驗監視器錄影畫面後，詢、訊問相關證人，蒐集相關證據，多次開會討論研商，6月7日再聲請搜票，於6月8日發動第二波行動，並於6月8日及9日通知彭姓等8名被告到案說明，6月9日起至今持續詢、訊問告訴人及幼童，採集幼童檢體，發函相關機關，聯繫鑑定機構。

檢方強調，地檢署嚴守偵查不公開原則，避免侵害當事人權利及影響後續案件的偵辦，也從未對外表示「未查獲下藥證據」、「監視畫面被刪除，檢警還原監視畫面」等內容，本案仍在積極偵辦中，在完整證據呈現之前，也請各界不要揣測案情，給予檢警純淨的辦案空間。