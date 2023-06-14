烏克蘭在6月初發起反攻，至今大約收復7個村落，據說，俄羅斯軍事博主將烏克蘭的進步歸因於反攻關鍵地區的降雨和大霧。

商業內幕(Business Insider)報導，6月初，頓內次克與扎波羅熱周圍地區陰雨綿綿，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)也提到這件事，他說：「儘管這幾天的天氣不好，下雨當然阻礙了部隊行動效率，但我們勇士仍然取得了戰果。」

據戰爭研究所(ISW)稱，過去一周，烏克蘭收復了大約90平方公里的範圍，一些前線村莊與重要據點也被打通，顯然如澤倫斯基所說，他的部隊適應的很好。

相對的，俄羅斯軍事專家就把自己的敗退歸咎到天氣不佳，陰雨和大霧導致俄羅斯空天軍戰機不能停飛，無法打擊烏克蘭軍隊的集中地區，導致防線後退。

前俄羅斯軍官吉爾金(Igor Girkin)說，在星期一雨停了以後，俄羅斯防守部隊才得以在頓內次克西部發起反擊。據《紐約時報》報導，到週二結束時，俄羅斯對馬卡里夫卡(Makarivka) 村進行了反擊，烏克蘭聲稱在周末已收復該村。不過俄羅斯的空中打擊並沒能再次奪回，烏軍仍然在馬卡里夫卡堅守著。

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin)則說「烏克蘭的反攻失敗了，他們遭受災難性損失」，並建議他的部隊可以趁著烏克蘭重傷之際，穩固更多解放區，同時保護烏烏接壤的領土。

一位美國情報官員表示，普丁的法顯然不正確，並告誡分析師們不要參考俄羅斯的說法。