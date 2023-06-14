2023年台北國際食品系列聯展14日南港展覽館登場，五展合一總計匯聚31國1,498家參展商、4,118個攤位，規模堪稱史上最大；外貿協會董事長黃志芳指出，今年為疫後首場國際買主來台採購的國際食品展，除了參展家數、攤位規模大，較去年增加3成以上，國際買主來台商機帶動至少5成成長。

台北國際食品系列展聯合「台北國際食品展」、「台北國際食品加工機械展」、「臺灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」與「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」等五展合一，自14日於南港展覽1館及2館展出至17日。

在邊境開放後國內外參展商摩拳擦掌預備搶攻食品商機，今年展覽不僅有國內重要大廠包含大成長城、奇美食品、福壽實業、安永鮮物、百城、安口、金瑛發、兆酆、台灣積層、本源興、捷順、台新及詮晟等，更有農委會集合畜牧協會組成專館展售，不少海外新進廠商包括日本A5和牛「黑樺牛」的杉本本店、來自摩洛哥的世界特級初榨橄欖油品牌ZOUITINA、冰島的食品加工機械商MAREL（新加坡分公司）、馬來西亞包裝容器製造商CANPAC(越南分公司)、英國淨水設備商Global Water Solutions等均首度參展。

黃志芳強調，今年國家館高達31個館，最大規模國家館為地主國台灣，其次為美國、日本等，此外更有首度成立的英國館以及日本九州館，顯見台北國際食品系列展已成為食品業者打入亞洲市場重要指標展覽。

他同時表示，今年展覽以「未來食品」以及「食安永續」為展出主軸，呼應全球永續發展趨勢，展出涵蓋健康有機零添加、植物基食飲品、自動化設備、高效節能及環保低碳的機械與解決方案。因應有機市場的成長趨勢，展中並推出「有機食品區」，台北國際包裝工業展新則增「永續包材區」，今年展覽更首度設置「未來食品科技館」，以替選食材、銀髮食品，加上與潔淨永續相關產品與解決方案。

同時食品創新趨勢論壇邀來國內外專家及指標大廠聚焦食品產業鏈，針對「產業創新趨勢」、「企業ESG經營思維」、「替代食材」、「數位轉型」、「減碳包材」五大面向，剖析產業趨勢與市場脈動。