長榮航、華航今（14日）噴漲逾9%，並爆40萬張以上天量，接棒成為台股人氣王。有網友在PTT股板貼出交易明細，買進長榮航期07（HSFN3）2000口大單，成交金額高達577萬，引起其他網友驚呼「太猛了」、「明天開盤別跳空漲停 我想上機==」，還有人從發文帳號一眼認出，「原來這是2年前航海股神之一，100萬翻到7900萬，當年那批人都出來了嗎？」、「低調阿..很多老水手都來玩長榮航 」

長榮航業績報喜，5月營收達157.62 億元，月增 3.62%，年增40%，創同期新高，客運業務更創單月新高，加上暑假旺季即將到來，市場樂觀看待後市，激勵今股價狂漲9.53%，衝上39.65元，刷新歷史天價，成交量也爆出41.9萬張巨量，排名台股人氣第二，僅次於42.1萬張的華航。

航空雙雄吸引一大票散戶搶進，也引發不少網友關注。有網友在PTT股板曬出交易明細，買進長榮航期07（HSFN3）2000口大單，交易金額高達577萬元，長榮航期07今（14）日總交易量為9018口，該網友就吃下逾2成的籌碼。

如此驚人的財力，令不少網友讚嘆，「PTT法人我信了」、「也太多有錢人，好扯」、「長榮航40是一定會到 華航30都會到」、「大戶搖旗 韭韭滿倉跟上囉」、「起碼還有2根，明天小買」、「股版一出手便知有沒有」、「完了 各種爆賺對帳單出來 糕點484快到了」。

還有其他網友從發文帳號的蛛絲馬跡，揪出這位高手是2年前的海運大神之一，勾起大家回憶紛紛留言「我對你有印象100翻到8000的股神」、「靠海運100萬翻了79倍 這次又要靠航空爽賺」、「原始水手大集合！棄長榮海 買入長榮航滿倉！」、「低調阿..很多老水手都來玩長榮航 」、「原始航海王們都上機了」、「明天開盤別跳空漲停 我想上機==」。