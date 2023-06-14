苗栗縣2023年端午節龍舟錦標賽─「龍舟傳情在竹南」，因新冠疫情停辦3年，隨著疫情解除，今年即將復辦，從85年起迄今已延續28年的傳統龍舟民俗競賽活動，將於6月22日上午10時，在竹南鎮中港溪畔龍舟碼頭熱鬧展開。

睽違3年的苗栗縣龍舟錦標賽將在竹南鎮中港溪畔龍舟碼頭舉行，今年龍舟賽活動報名踴躍，總計39隊隊伍參賽，共約800名選手下場較勁，包括有社會組10隊、休閒組14隊、青工組8隊、學生組7隊，總獎金38萬元。

今年報名隊伍中，包含歷年冠軍種子隊苗栗縣消防局，常勝軍佳興社區發展協會及地主隊竹南鎮公所，一同挑戰中港溪出海口的潮汐變化，增加龍舟比賽難度，當日更結合在地民俗文化無形資產祭江洗港慶典，遵守社會組冠亞軍之爭，「媽祖先行」後，才能在河道上力搏龍舟冠亞軍之爭傳承，更能展現團隊精神與賽事精彩度。

為迎接本年度的端午賽龍舟盛事，竹南鎮公所修繕6艘龍舟，於6月18日下午2時30分舉行龍舟點睛下水儀式，此儀式依古禮由中港慈裕宮主祀，與港仔墘光明宮、塭仔頭鎮安宮、塭內德勝宮等諸神坐鎮，共同祈求比賽順利、人員平安，當天現場除了民俗點睛儀式外，還有親子卡丁車體驗及6艘龍舟齊亮相，歡迎大家一同前往體驗民俗點睛典禮。

龍舟錦標賽開幕式後安排了一連串精彩活動，包括陸上行舟、親子闖關、童趣DIY、藝人樂團表演、親子台姊姊帶動跳、社區舞蹈表演及龍舟造景意象拍照打卡等，現場還有許多攤販美食供大家品嘗，竹南啤酒廠及南亞食品也於活動現場設攤提供啤酒及維大力飲料供民眾消暑暢飲，歡迎各地朋友於端午佳節來竹南體驗獨特濱海風情。

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