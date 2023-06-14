中國大陸外交部發言人汪文斌14日主持例行記者會。有記者提問，美國財政部長葉倫昨天表示，國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（WB）等機構反映了美國的價值觀，是制衡中國大陸等其他國家不可持續貸款的關鍵力量。她還表示，中國沒有資格得到世界銀行的貸款。對此，汪文斌稱，國際貨幣基金和世界銀行是多邊金融機構，是反映國際關係民主化的平台，在充分反映各成員國利益的基礎上推動國際合作。不是美國國際貨幣基金，也不是美國世界銀行。

汪文斌表示，中國始終遵循國際規則，基於公開透明原則，同發展中國家開展投融資合作，不附加任何政治條件，不尋求任何政治私利。中國一直幫助發展中國家緩解債務負擔，在二十國集團緩債倡議當中所做的貢獻最大。

世界銀行統計的資料顯示，在發展中國家的主權債務當中，多邊金融機構和商業債權人占比超過八成，這是發展中國家債務壓力的最大來源。去年以來，美國以前所未有的幅度加息，使有關國家債務問題雪上加霜，導致全球金融市場震盪加劇。

汪文斌還表示，美國應當拿出實際行動，幫助發展中國家推動多邊金融機構積極參與債務處理問題，而不是把地緣對抗那一套引入多邊金融機構。