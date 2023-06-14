杭州亞運會即將於下周五(23日)開幕，56個比賽場館全部完成賽事功能驗收，具備賽事運行功能。

杭州亞組委副主席、中國國家體育總局副局長、中國奧委會副主席周進強表示，亞洲45個國家和地區奧委會全部報名參賽，其中有很多派出了歷史上最大規模的體育代表團。亞運場館也已準備就緒，工程驗收與惠民利民並行，亞運會比賽將在杭州以及寧波、溫州、金華、紹興、湖州6個賽區舉辦。目前，56個比賽場館全部完成賽事功能驗收，具備賽事運行功能。

周進強表示，中國體育代表團也將全力出戰。目前體育總局正開展中國體育代表團組團工作，屆時將有900多名代表中國最高水平的運動員參賽，與亞洲各國家和地區的運動員同場競技。杭州亞運會是中國體育健兒的主場，也是備戰巴黎奧運會的階段性檢驗，他們將全力爭創佳績。

周進強還表示，亞組委已建成賽時運行體系，全要素測試全面覆蓋。目前已舉辦了42場測試賽，下一階段還將舉辦13場測試賽，對賽事組織運行、軟硬體運行進行全壓力測試，充分做好準備。

截至目前已成功舉辦42場亞運測試賽；在競賽場館和亞運村內建設58個興奮劑檢查站。同時競賽項目增加新血液。首次確定電競、霹靂舞列入亞運會正式項目。預計全亞洲12000多名運動員、5000名隨隊官員、4700名技術官員、12000多名媒體記者以及數百萬名觀眾參與杭州亞運，賽事規模將創新高。

杭州亞運會從辦賽、參賽、觀賽三個維度全方位打造智能亞運服務體系。智能亞運一站通（觀賽端）將圍繞票、食、住、行、遊、購6方面18種場景，為參賽和觀賽群體提供更加智能、便捷的一站式服務體驗。還將打造一站式數碼觀賽服務平台「智能亞運一站通」，及全球首創推出「亞運數碼火炬手」。上線亞運會碳中和數據管理平台，基本完成亞運場館建設階段碳排放核算，力爭實現首屆碳中和亞運會。