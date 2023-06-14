日前因大陸遊客在大陸社群平台「小紅書」上披露，如何在沒入台許可的狀況下上岸爽玩澎湖10天，且還是海巡署馬公商港的副所長給予方便「放行」和教戰，引發該名副所長被調整職務。今天海巡署發出聲明致歉外，也強調會追究艇上人員無證入台及馬公商港安檢所林姓副所長的違失行為。

載有含船長在內4名大陸船員、1名外籍船員的「聖克里斯多福籍 AHA MOMENT 」遊艇，從中國泉州出港欲前往日本沖繩時，於5月27日以避颱為由，進入泊靠澎湖馬公第一漁港亞果遊艇碼頭，直至6月5日8時30分離開澎湖海域。泊靠間不但無證上岸爽完澎湖10天，還將過程及林姓副所長（31歲）放水內容側錄製作成抖音影片，放上中國社交平台教如何無證玩台灣，誇張行徑讓有第二海軍之稱的海巡署顏面無光。

海巡署今日在臉書粉專「海巡署長室 Coast Guard 」發文道歉，直言「是我們做得不夠好。這幾天，不論電視媒體還是網路社群，都看到社會大眾，湧入許多對海巡的批評與指教。這一切，我們都虛心接受」。

並強調，對於林姓同仁的不當言行，除在第一時間予以懲處、調職外，目前正依所涉法令追究相關責任，絕不護短。「只是，基層同仁做得不好、做得不對，不只是他個人的錯。我想，我們各級幹部都同樣要負起責任」。

海巡署表示，「聖克里斯多福籍 AHA MOMENT 」遊艇艇上人員未經主管機關許可擅自進入澎湖地區及馬公商港安檢所副所長違失行為，已於今（14）日以涉及違反「入出國及移民法」第74條、「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第10條等規定，報請澎湖地檢署指揮偵辦。

不過，航港局今日也指出，「聖克里斯多福籍 AHA MOMENT 」於5／27進港時並未接獲通報，是直到5／29接獲該船以緊急避難緣由申請進港，後續始進行相關文件審查，核准停泊至6／5。期間若有未依船舶法第8條規定申請緊急避難者，依同法第89條規定處船舶所有人或遊艇駕駛新臺幣三萬元以上三十萬元以下罰鍰。

由於涉外港口管理包括移民署、航港局、海關、高雄港務警察總隊澎湖中隊等，但卻成國門破口，陸遊艇堂而皇之進港還上岸爽玩這麼多天渾然不覺，難怪被縱放的港區安檢所林姓副所長公開笑懶，恐也是下波被究責對象。

海洋委員會主委管碧玲14日晚間透過臉書發文說：「當出現害群之馬時，我是非常憤怒的！因為害群之馬傷害海巡形象，辜負上萬個同僚的努力，辜負千萬人民的期待，多麼令人失望！」

管碧玲也懇請各界譴責害群之馬，並愛護海巡團隊，也請不要用害群之馬定義海巡署，更不要用政治性的臆測定義海巡署。

管碧玲也指出，海巡署有缺點，海巡署要更好，但是，海巡署絕大多數是負責盡職在守護海疆的一群。