信報引述交通銀行財務管理部總經理陳隃表示，2009年以來，這一次的發行規模應該說體量是最大的，目前香港的離岸人民幣市場，從交易量和發行量角度來看，正在一個逐步向上的過程，所以市場有這個容量。
除了今天發行120億元人民幣國債外，財政部今年全年將在香港分四期總共發行300億元人民幣國債分四期發行，預期連續多年的發行，將有力支持香港國際金融中心的建設。
大陸財政部14日在香港特別行政區發行120億元人民幣國債，這也是今年大陸財政部在香港發行的首期人民幣國債，包括兩年期60億元、三年期40億元、10年期20億元，三個品種中標利率分別為2.2％、2.3％和2.71％，較在岸國債二級水平高出約6至9個基點。
信報引述交通銀行財務管理部總經理陳隃表示，2009年以來，這一次的發行規模應該說體量是最大的，目前香港的離岸人民幣市場，從交易量和發行量角度來看，正在一個逐步向上的過程，所以市場有這個容量。
除了今天發行120億元人民幣國債外，財政部今年全年將在香港分四期總共發行300億元人民幣國債分四期發行，預期連續多年的發行，將有力支持香港國際金融中心的建設。
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