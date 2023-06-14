信報引述交通銀行財務管理部總經理陳隃表示，2009年以來，這一次的發行規模應該說體量是最大的，目前香港的離岸人民幣市場，從交易量和發行量角度來看，正在一個逐步向上的過程，所以市場有這個容量。

除了今天發行120億元人民幣國債外，財政部今年全年將在香港分四期總共發行300億元人民幣國債分四期發行，預期連續多年的發行，將有力支持香港國際金融中心的建設。