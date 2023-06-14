隨著5G時代在2020年來臨，全球資訊傳輸進入高頻高速時代。網通設備用印刷電路板（PCB），必須使用低介電（Low DK）材料，才能有效達到5G高頻高速的性能要求。

台玻是繼美、日後，成為第三家成功開發出用於高階PCB之Low DK玻璃纖維布之廠商，並經國內外終端大廠認證，開始應用於5G設備。

台玻指出，低介電玻纖布在2020年與國內外各知名銅箔基板（CCL）廠搭配，已陸續在各大國際終端廠取得認證，用於5G行動通訊基礎建設、高階伺服器、車載裝置、高階顯卡等用途。

受到2020年新冠肺炎爆發影響，5G爆發期延後，但隨著各國5G建置持續進行，越來越多車廠投入電動車生產，台玻指出，將持續配合客戶需求，增加Low DK、超薄布生產，並持續開發更薄、附加價值更高之產品。

至於占台玻營收最大的平板玻璃事業，台玻指出，2022年大陸當局嚴控房市，產業受到影響，不過，2023年開始，大陸為消費者和房地產開發商提供更多支持，讓內需逐漸回溫，帶動經濟回復正軌，市場也看好開放後的各項商機，可望為大陸經濟注入強心針，對業界來說有正面益處。

另外，台玻轉投資的實聯化工江蘇公司，台玻指出，2022年純碱與氯化銨受惠供需吃緊，市場價格在年中達到歷史高位，全年業績創高。預估今年行業景氣可望維持獲利。