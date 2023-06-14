衛生福利部疾病管制署昨天確定台南仁德出現全台今年首例本土登革熱病例，台南市政府衛生局緊急擴大篩檢周邊民眾42人後，今天又新增2例，疫情有擴散的趨勢。衛生局除進行噴藥防治等防疫措施外，也將加開篩檢站，希望能篩出隱藏的其他病例。

衛生局指出，仁德區成功里40餘歲女性，6月12日被疾管署確認感染本土登革熱，衛生局隔天在該病例居住地及活動地進行擴大採血送檢後，經疾管署檢驗後，14日下午確認新增第2例及第3例確診病例，基因型別也與第1例相同，均屬第一型。

衛生局還說，第2例及第3例病例，分別為70歲及76歲女性，目前同住者並無疑似症狀，但該局已前往個案居住地及活動地周邊，進行疫情調查、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作，全力落實各項防疫措施並避免疫情擴散。

衛生局為能持續找出隱藏的病例，6月15日至6月18日上午8：30至11：30及下午2：00至8：00，也將在個案居住地及活動地附近設立擴大採血站（仁德區仁和里二空新城A區A3棟管理室-和愛街13號）。衛生局長蘇世斌呼籲，從5月8日起有疑似登革熱症狀及懷疑有感染之虞的民眾或曾出國民眾，主動前往接受篩檢。

另外，今天上午衛生局也派員嚴格巡查與清除孳生源，在仁德區成功里及仁和里擴大孳清計80戶，除發現15戶陽性戶，還發現91個積水容器，查獲24個陽性容器，均已清除或投藥，並開出罰單，也衛教73人；另天溝巡查61處，有28處積水，均已全數投藥完畢。