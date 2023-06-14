嘉義市長黃敏惠送大業國中畢業生西瓜傳情送祝福。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠送大業國中畢業生西瓜當賀禮。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠送大業國中畢業生西瓜祝福。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市大業國中今天舉行第50屆畢業典禮，市長黃敏惠送「西瓜」傳情，祝福畢業生「笑嘻嘻、頂呱呱」，並期勉大業國中轉型為實驗學校更成長茁壯，市府教處長林立生也期勉孩子用樂觀積極態度迎接新的學習之路。

今天的畢業典禮，以「做自己的偶像」為主題，上演「尋找消失的畢業證書」情境劇，炒熱典禮氣氛，黃敏惠市長為102名畢業生送上祝福。

黃敏惠表示，今年大業國中正式轉型為實驗學校，是學校發展重要里程碑，更為學校教育開啟新頁，提供更多的學習機會和資源，讓勇於追夢，邁向「成為影響未來的人才」，也祝福所有畢業生們「做自己的偶像」，以KANO精神勇往直前、敢於探索，以永不放棄的精神成為自己的偶像。

黃敏惠是國立台灣師範大學校友，延續母校「西瓜傳情」傳統，特別致贈所有畢業學子獨「嘉」好禮─香甜西瓜，祝福大家用「笑嘻嘻」迎接挑戰、各項表現「頂呱呱」，收到西瓜的學子都驚喜萬分。

大業國中校長陳明君也準備「圓規及直尺、龜苓膏、暖暖包」3樣禮物，祝福學子「有規矩才能成方圓」，讓煩惱與不愉快「歸零」，期許學生溫暖自己與他人，還叮嚀學子「孝順、健康、學習」是3件事不能等。