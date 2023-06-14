陳姓領隊4月帶團爬玉山距排雲2.4公里處紮營遭罰3000元並停權3年，網友認為罰太輕，引起網友熱議。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

網友認為領隊帶隊爬玉山團費高，抽不到排雲帶團違規紮營只罰3000元，根本逼大家違規。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

台灣最高峰、玉山主峰海拔3952公尺，是國內外熱門的登山路線，途中山屋排雲山莊僅106床位，平均中籤率僅7.82％，假日甚至僅1.74％，陳姓領隊4月帶團爬玉山距排雲2.4公里處紮營遭罰3000元並停權3年，網友認為罰太輕，調侃：「以後登玉山，隨便紮營只收3000元，很方便喔！」更有人揪團去玉山北峰紮營。

玉山排雲山莊是攀登玉山主峰途中提供住宿的山屋，位於登玉山步道8.5公里處，距玉山主峰2.4 公里，附近並無指定露營區。陳姓領隊4月27日帶團登玉山拍照，因為行前申請不到排雲山莊，竟在距排雲山莊約2.4公里處、北鞍至玉山北峰段步道宿营，違規事證明確，依違反《國家公園法》開罰罰鍰3000元並停權3年。

網友將陳姓領隊遭開罰公文PO網，反諷留言：「好消息！這一定要分享給大眾山友知道，以後登玉山抽不到排雲山莊，隨便紮營，只收3000元，很方便喔！」讓抽不到排雲山莊的網友直呼：「3000元，很划算捏，營地還可自選，不錯喔！」甚至有人揪團去玉山北峰紮營，「耶！來去北峰拍星星」。

網友指出，排雲山莊僅106床位，往往上千名登山客爭搶床位，6月排雲山莊的假日最低中籤率僅1.74％、平均中籤率5.03％，平日最低中籤率6.33％、平均中籤率13.19％，還有一大堆人排候補，難怪領隊帶團違規紮營只罰3000元，大家都覺得罰太輕，根本逼大家違規，就像都會區停車費高的地方，違停還比較划算。

有人突破盲腸直言，《國家公園法》修正草案躺在立法院超過2年，新法可裁罰3000元至1萬5000元，立法者不作為，所以這件只罰3000元；另有人認為，帶團登山拍星星，2天1夜團費要價1萬5000元，只罰3000元真的超便宜！無法殺雞儆猴。