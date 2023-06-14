公平會表示，萬寶聚公司銷售「萬寶聚和」建案，在591房屋網站刊載「五層」及「A2傢俱配置參考圖」5樓規劃為書房等室內空間使用，讓人認為該建案有五層樓，且5樓可以合法作為室內空間使用。

經公平會向南投縣政府徵詢意見，該建案使用執照詳載層數為地上四層、突出物一層，突出物為突出於樓頂屋面的附屬建築物及雜項工作物，並不是廣告所稱的「5樓」，而且突出物的用途為樓梯間、電梯間、水塔間，也不是廣告宣稱可做為書房使用。

公平會表示，「萬寶聚和」建案廣告規劃與原核准平面圖說不相符，購買者無法合法享有廣告所揭示的空間配置，也就是廣告表示與事實不符，已經違反公平交易法第21條第1項規定。

許多人購買透天厝會看到建案廣告將房屋頂樓多出來的一小塊空間規劃為室內空間使用，但這一塊「突出物」空間的使用須依照建築執照規定的用途使用才合法，民眾購屋時應該小心查證，避免受騙。