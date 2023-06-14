2021年6月18紐西蘭原料工業部於一批從台灣空運進口的荔枝與芒果發現東方果實蠅幼蟲，紐國即下令暫停所有台灣芒果及荔枝入境，芒果同年底已重啟輸銷。防檢局表示，上周已與紐西蘭簽署，可透過複合殺蟲處理方式輸銷我國荔枝，本次新增的處理基準可有效縮短期程近15天。

防檢局表示，今年6月7日已與紐西蘭完成荔枝輸出計畫簽署，我國荔枝可依目前輸日、韓相同檢疫處理基準的蒸熱低溫複合殺蟲處理方式輸銷，較先前紐方同意之1.0°C以下溫度持續17天，或1.38°C以下溫度持續 20天以上之冷藏檢疫處理方式，紐方本次新增的處理基準可有效縮短期程近15天。

防檢局指出，依據輸出計畫，輸紐荔枝生產者、檢疫處理場、輸出業者須接受教育訓練，落實登記及產品溯源管理，且每年應定期審核執行情形，並保留相關紀錄至少2年。

目前適逢荔枝產季，為利業者順利輸出，防檢局已於6月8日辦理相關參與者教育訓練，並會同有關單位全力輔導業者符合紐西蘭檢疫規定，成功開拓我國優質荔枝外銷市場；除本次空運荔枝537公斤外，預計有10公噸荔枝陸續輸往紐國。

此外，農委會持續開拓外銷市場，協助輔導業者符合檢疫規定，升級蒸熱廠設備與建置冷鏈系統，今年生鮮芒果輸銷紐國達6.9噸，已創歷史新高。