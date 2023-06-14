證交所表示，6月15日計有儒鴻、東元、永光、五鼎、台積電、敦陽科、特力、德律、智原、亞諾法、遠雄、迅杰、鼎基、南電、長華*等15檔發行量加權股價指數成分股票除息交易。

其中，台積電發行市值將減少約713億元，占發行量加權股價指數約22.87點，上述15檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約31.65點。

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