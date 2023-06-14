雲林地檢署檢察官段可芳指揮海巡署、高雄與雲林警方，在雲林縣麥寮鄉查獲新興毒品「喵喵」（4-甲基甲基卡西酮）製毒工廠，逮捕3嫌，並當場扣得「喵喵」成品18.74公斤，可混成6萬包毒品咖啡包，市價約1.8億元，幸經即時緝獲未流出市面，本月9日偵查終結提起公訴。

檢察官段可芳接獲情資，有製毒集團承租位於雲林縣麥寮鄉某鐵皮屋，藏身於合法工廠廠區內，作為製造第3級毒品工廠，經指揮司法警察密集蒐證後，率隊執行搜索，發現蔡嫌依製毒手冊，指示許嫌、陳嫌共同組裝大型反應釜及其他製毒器具，製造第3級毒品「喵喵」。

辦案人員當場扣得「喵喵」成品18.74公斤，可混成6萬包毒品咖啡包、半成品4級毒品料43公斤、製毒原料120公斤、製毒機具、製毒手冊等證物，經訊問後，認為3嫌涉《毒品危害防制條例》第4條第3項之製造第3級毒品罪嫌，向法院聲請羈押獲准，並於本月9日偵查終結提起公訴。

雲林地檢署檢察長戴文亮呼籲，「喵喵」屬於合成卡西酮類物質，具有中樞神經興奮作用，施用後會產生類似甲基安非他命與搖頭丸的效果，施用者身上會散發貓尿味，因此俗稱「喵喵」，讓人產生興奮、心搏過速及周邊血管收縮等影響，另外可能造成呼吸困難、血壓上升、心悸、幻覺、妄想，嚴重者甚至導致死亡，危害甚大。

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