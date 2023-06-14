網紅蕭芷渲Iris（曾用名：閃亮亮）氣質清新、身材火辣，因幫媽媽賣紅豆餅而在網上爆紅，被網友封為「紅豆餅女神」，近年推出寫真書外，也積極和各品牌合作、拍廣告，過去蕭芷泫留著一頭飄逸長髮，近日她以新造型亮相，網友一看紛紛誇：「懷疑妳是高中生了」。

蕭芷渲近日在Instagram上發布換新髮型的動態，她寫下心情：「我是誰！？我直接掰了多年長髮，一刀切給他切下去，真的很扯，成果比我想像中還好，有短髮控的嗎～～～」，影像中她穿著粉色上衣，不時俏皮吐舌，一頭及肩短髮非常俏麗，加上一字瀏海，視覺上看起來小了很多歲。照片一公開，許多粉絲表示：「剪掉了！！！太好看了吧」、「更正更年輕了」、「芷渲控報到，怎麼有種更口愛的感覺」、「短髮俏麗，我都懷疑妳是高中生了」、「黑色直接氣質100」、「短髮太對味」、「可以看一輩子嗎..這誰頂得住」、「夭壽正的女神」，也有人幽默問「有瞬間覺得脖子快感冒了嗎」，蕭芷渲回：「才不會！超涼爽的」，也有網友說「再短一點會變帥哥」，蕭芷渲表示：「不能再短了啦」。

蕭芷渲剪掉多年長髮。（圖／翻攝irisxiao_ Instagram，經同意使用）

蕭芷渲在Instagram擁有94.6萬粉絲追蹤，平時也會曬出自家愛寵的照片，對動物議題常發表自己的觀點，也呼籲粉絲如果想要幫助流浪動物做愛心，可以用捐物資的方式，如果想捐錢可以直接捐給指定流浪動物之家，盡量避免透過中間平台與機構。