竹創基地位於斗六市溝壩糖廠舊址內，目前已有初步雛形。（周麗蘭攝）

台灣竹會在斗六溝壩糖廠舊址租地成立「竹構學院」。（周麗蘭攝）

2024年竹博覽會將在台灣舉行，位於斗六糖廠舊址的竹創基地、以及古坑鄉草嶺石壁的療癒基地被納入副展場，世界竹組織執行長蘇珊14日到斗六市踏勘，雲林縣長張麗善親自陪同，她表示將會積極打造展場，讓大家看到雲林縣的軟實力。

台灣竹會先前在斗六溝壩糖廠舊址租地成立「竹構學院」，生產及組裝竹構工藝及培養人才，而雲林縣府目前代管斗六糖廠3.85公頃土地，適逢林務局主辦明年竹博覽會，位於斗六的竹構學院將成為副展場之一，雲林縣府決定自籌6000萬元配合打造展場。

世界竹組織執行長蘇珊14日第二次到斗六築構學院踏查，她表示甘蔗、竹子、稻米都是兄弟姐妹，看到這樣的場地建設非常令人興奮，人們都認識竹子很多年，直到氣候變遷，才重新思考竹子跟我們的關係，現代科技發展快速，竹子可以有更多的應用。

蘇珊認為，台灣人應該非常興奮而且驕傲地利用竹子達到永續未來，明年4月世界竹論壇在台灣進行，很多國外人士將齊聚台灣，相信會留下非常好的印象。

張麗善說，斗六糖廠閒置多年，現在要打造成竹創基地，未來草嶺石壁的竹子梳理後會送到斗六成為竹創材料，明年就可以看到斗六竹創基地煥然一新的樣貌，雲林縣與國際、中央合作開創竹產業，會讓大家看到雲林的軟實力。

縣府城鄉發展處長林長造表示，面積516公頃的草嶺石壁山區，將近200公頃是孟宗竹，縣府正在進行1.4億元的2期工程，第一期做了6條竹林步道還有一些竹構藝術，今年10月會完工，第二期會更精緻。

林長造說，縣府代管3.85公頃斗六舊糖廠，將把台三線的圍牆打開，變成斗六第二個大型公園，縣府自籌6000萬元打造一個竹子與糖鐵文化公園，可望變成斗六的副都心。

斗六高壩糖廠於1994年停產、1998年拆除生產設備、2010年廠區部分廠房及建築登錄為文化景觀區，是許多老斗六人的回憶，已閒置20多年。