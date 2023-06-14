為提供顱內高壓病患更好的醫療照顧，三軍總醫院近年來引進低溫療法，透過精準的體溫控制搭配高壓氧治療，為顱內高壓病患帶來更好的治療目標，目前已被證實能避免手術後的腦萎縮程度，以及提高康復程度。

一名59歲的男性，日前在工地上班時不慎從三米高的地方墜落，意外發生後送至三軍總醫院急診，經急診外科醫護團隊與創傷小組搶救與檢查後，發現有顱內出血、氣胸、左側股骨髕骨粉碎性骨折等情形，必須緊急進行開顱減壓手術。

執刀醫師三總神經外科部主任洪東源表示，在開顱手術結束後，為改善病患的腦內情形，必須在加護病房內進行低溫療法，透過新世代的低溫治療輔助器將病患體溫控制在攝氏34度左右，以達降低腦壓之效，果不其然成功讓病患在7天後恢復意識，且癒後的語言功能也得以恢復。

洪東源指出，低溫療法存在年代已久，從最早期的直接用冰塊幫病人降溫，演變到今天能藉由輔助器精準控溫，算是有很大的進步，根據三總經驗低溫療法如搭配高壓氧治療能更讓病患恢復至接近術前水準，然而現今的低溫療法不僅在恢復時間上比傳統縮短近半，更能避免腦萎縮的發生。

洪東源說，過去三年來三總共為18名顱內高壓病患實施低溫療法，除2名自發性顱內出血仍不幸過世之外，已有13人成功恢復意識，療效顯著，健保署預計在下半年將此療法納入給付，可望嘉惠更多難治型顱內高壓患者。