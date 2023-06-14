名嘴朱凱翔被藍營雲林縣議員陳芳盈揭露曾出言性騷，朱表示不記得但為對方感受道歉。民進黨新北市議員陳乃瑜今(14日)爆料十多年前差點被朱性侵，但這次朱凱翔不忍了，直斥「根本沒有妳說的情節」，還提到2013年朱結婚前夕，陳曾主動問「怎麼沒發帖子給我？」後到場包了1200，引發羅生門熱議。但有PTT網友挖出陳乃瑜臉書舊照，婚禮兩人當天曾合照，還標註朱凱翔說「為你開心」，鄉民忍俊不禁紛呼「太粗暴！」

陳乃瑜今(14日)在個人臉書發文爆料，十多年前，陳芳盈類似的情節也發生在她身上，而且長達多年，肢體的撫摸碰觸，親吻，甚至硬要擠上她回家的計程車，「我差點被性侵…」她強調，那時的她只是個小菜鳥記者，只敢躲著朱，避免不了的聚餐場合，會刻意離他越遠越好。

「在計程車上，根本沒有妳說的情節！」朱凱翔對此發文回擊指出，當時他隔天醒來，有同業告知，某位民進黨台北市議員的助理發文指涉他，稱「大記者了不起噢？」之類的貼文，但又旋即刪去。後來才得知當時陳與他交往，該男對於陳為何不讓他接送很不滿。後來自己熟識朋友的聚會就很少邀約陳，因為自己的朋友們對陳並無好感，他個人也絲毫不想再沾上陳與男友爭風吃醋的風波。

朱凱翔提到，除了偶爾在採訪場合遇到，印象所及與陳最後一次交集，是2013年他結婚前夕，當時他並沒有打算發帖子給陳，但在台北市議會走廊上遇到，陳主動向他開口：「凱翔哥，你怎麼沒有發帖子給我？」，他顧及一絲情面，補了一張給陳。然後陳來了，自己不記得陳的位子是否有刻意遠離我，只是後來翻看禮金簿才找到，陳包了1200元。「我做錯的事我會檢討反省。但是沒有的事就是沒有，請陳議員勿胡亂指控！」

PTT有網友在新聞討論串回文表示，無聊去翻了一下圖，發現朱凱翔真的是太誇張了，竟然還有臉皮邀請這位差點被性侵的女生參加婚禮，對方還可以笑得這麼開心！朱凱翔到底是有什麼能力，可以逼人家來參加婚禮，並且在婚禮當天合照？只見陳的個人臉書帳號分享婚禮當天與朱凱翔的合照，標註朱凱翔個人帳號，並寫道：「為你開心！但怎麼有人結婚躲酒躲這麼大？出來面對！」

鄉民表示「太粗暴了」、「本人看起來更開心」、「包1200爽吃大飯店當然開心」、「笑死，金靠北」、「人家會說這是強顏歡笑，不要攻擊受害者」、「看起來吃喜酒滿開心的啊」、「要哭哭說你造成二次傷害了」、「大翻車」、「現在控訴不用證據真的可怕」、「越想越不對勁?？」

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