大陸男星宋威龍演出過《下一站是幸福》、《以家人之名》等劇，以優異的顏值擄獲不少粉絲的心，成為新一代小鮮肉男星的代表之一。近期他主演的新劇《相思令》正值開播前的宣傳期，誰料卻傳出他與該劇女主角陳仟鈺交往的傳聞，而女方的背景也被網友挖出，在網路上引發討論。

大陸狗仔「懂瓜呱」在微博上爆出宋威龍與陳仟鈺在交往，並曬出多張證據畫面，其中可見到兩人戴上帽子、口罩，全副武裝搭上同一輛車，並一同逛街的畫面，而該名狗仔也指出兩人已連續兩日同回公寓，相處看似並非普通好友。

相關消息曝光後，在微博上掀起熱議，相關話題更在短短時間內便登上了微博熱搜榜單上。此外，還有網友挖出女方背景，指出陳仟鈺除了是《相思令》的女主角外，更傳出她是該劇出品公司老闆(上海影視傳媒)的千金，身價不俗。

而相關話題登上熱搜榜上引發網友熱議後，不少網友爭相留言指出：「看來之前宋威龍能在打官司的途中演戲，應該與這段戀情有不小的關係」、「某種方面來說，宋威龍還挺有事業心的」、「被狗仔認證的顏霸，不知道該開心還是該難過。」不過截至目前，雙方經紀公司尚未對此做出回應。