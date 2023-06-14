大學個人申請放榜，桃園市武陵高中成績亮眼，學生李宇婕錄取清大教育與學習科技學系，曾以偏鄉為題投入科展獲得桃園第3，未來立志到偏鄉當老師。錄取陽明交大交通管理學系的盧澤勛熱愛鐵道文化，曾赴日10次都是為了火車，未來希望從事鐵路工作。

武陵高中校長林煥周說，全校有334位學生上榜，1位學生錄取台大醫學系，醫學系、中醫系、牙醫系共有36人，也期待7月分科測驗持續有極佳的表現。

李宇婕錄取清大教育與學習科技學系，因父親工作原因，小學曾在大陸求學。她說，大陸上課較制式化，剛返台時看到同學上課喝水一度大吃一驚，「為什麼上課可以喝水？」不過大陸同儕競爭意識強，認為台灣、大陸各有優缺。她提到，自己想當國小老師，也曾以楊梅3處偏鄉國中作為科展計畫，獲得桃園第3，未來想到偏鄉擔任老師。

錄取陽明交大交通管理學系的盧澤勛因為小時候常常站在平交道看火車，因此熱愛鐵道文化，尤其日本的鐵道又快又準時讓他喜歡，曾赴日10次都是看火車。更從小五時全家由他規畫行程到日本旅遊，還自學日文，目前已有N1等級，未來希望從事鐵路相關工作。

羅浚祐曾獲得武陵風雲人物，錄取台大經濟系。他說，自己喜歡社會科學、投資，爸媽也支持其投資，發現經濟系有一些選修課相當有趣，未來還想就讀財經相關研究所。

陳信瑜則是武陵高中棒球隊隊長，錄取台大化工系，高中3年課餘時間幾乎花在棒球。每天早上早晨、中午都在練球。他說，因為爸媽、老師支持他打棒球，自己更要用努力讀書來回報。

沈柔萱考取師大地理，她說，未來想要從事社區營造，包含對地方的感知、資源的了解，她提到，社區是大家長大的地方，但是長大後感受不到社區彼此連結的感覺。因此想要幫助社區重新找回連結。

錄取台大政治系的劉延軒，則是被儒家「學而優則仕」影響，未來想從事政治工作。他說，政治與民眾直接相關，因此想要為社會改變，能回饋在地、推進在地發展。劉延軒也參與校內選舉當上學生代表，他說，當時發放傳單、發表政見，對他是頗大的體驗。

莊祐嘉錄取台大資工，他說，自己小五曾接觸寫程式，覺得用電腦解決事情是很美好的事，因此以就讀資工為目標。熱愛數學的他，小學時學習國中數學，國中學習高中數學，特別喜歡理性分析。他提到，因為早早立下目標，讀書起來更有動力。

因準備二階面試結為好友的楊敦捷、賴友瀚，雙雙錄取中國醫藥大學醫學系，2人高中沒有補習，楊敦捷說，高中時對醫學產生興趣，未來希望成為醫學的科學家，可以從事醫學研究。賴友瀚原本想就讀政治系，不過在疫情期間線上上課時，有時間考慮人生時，覺得自己對生物、人體有興趣，未來也想從事偏鄉醫療。