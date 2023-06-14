長年臥床的66歲阿發伯，平日只仰賴輕度智障的弟弟照顧，兄弟倆目前居住在老舊房屋生活。（衡山基金會提供／林雅惠高雄傳真）

長年臥床的66歲阿發伯，平日只仰賴輕度智障的弟弟照顧，兄弟倆居住在老舊房屋，斑駁的牆面、崩塌的天花板，讓阿發伯吸入過多粉塵，身體狀況越來越差，衡山基金會及高雄獅子會陳前總監獲悉後，本周六將請人至鼓山區為兄弟倆修繕房屋，讓阿發伯與弟弟晚年能有個安全堅固的避風港。

阿發伯長年臥床，孱弱的四肢無法撐起自身的重量，在無靠背的狀況，甚至難以平衡坐起，平日只能依靠本身就自身難保的輕度智障弟弟照顧，但因每2個小時要翻身拍背，每4個小時需管灌餵食及尿布的更換與清潔，更讓本身就不寬裕的兩兄弟，經濟狀況雪上加霜。

雖然弟弟仍努力支撐，但糟糕的生活環境，老舊斑駁的牆面、崩塌的天花板，讓臥病在床的阿發伯吸入過多的粉塵，造成嚴重的肺病，且室內無對外窗的房間，因空氣不易流通，過重的溼氣加上塵蹣滋生，使得阿發伯皮膚病反覆發作，尤其是雙腿下肢已嚴重到泛黑潰爛。

就算如此困難，本身就已弱勢的弟弟，仍未放棄臥床的兄長，始終盡心盡力地扮演好家人的角色，堅持到現在；就算兩兄弟窘迫的同睡一張床，生活在潛藏著危險的房間內，兄弟仍然同心，未曾思考著放棄。

經衡山基金會幹部及獅子會前總監陳燈慎實地訪視發現，現場屋況已經嚴重到無法粉刷及裝潢修繕，甚至牆面也老舊變形，強震來襲時有坍塌之虞，故開會決議在本周六前往鼓山區兄弟倆住處進行房屋修繕，讓阿發伯與弟弟晚年能有個安全堅固的避風港，至少讓兄弟倆能夠安心且健康的入眠。