民進黨今日正式宣布，台北市第六選區(大安)禮讓社民黨台北市議員苗博雅參選立委，引發有意爭取提名的在地議員簡舒培不滿。同樣有意參選的黨發言人、國際部主任謝佩芬也在臉書無奈表示，「尊重黨的決定，我們能說的都說了。」

謝佩芬稍早接受《民視》訪問時表示，4年前她臨危受命參選大安區立委，拿下有史以來民進黨在該區的得票天花板，過去4年來，不曾離開過大安區，持續代表民進黨經營、耕耘，過去這幾天，許多民眾、支持者都有來電和傳訊息關心、表達不捨。

謝佩芬也說，「老實說我現在的心情，有一點複雜，過去這段時間以來，我們能說的都已經說了，也爭取到最後一刻，那也只能尊重黨的安排和決定」。

隨後謝佩芬也在臉書發文，「尊重黨的決定，我們能說的都說了。大安區永遠是我心頭最深的牽掛，我會一直祝福著大安區。」全文都未提到苗博雅。

謝佩芬在2020年接受徵召，參選大安區立委，獲得42.32%的選票、約7.57萬票，以約1.8萬票的差距輸給國民黨的林奕華，但已經是非國民黨籍的最高票，甚至超過2016年時任立委蔣乃辛當選的7.4萬票。

簡舒培今也在臉書痛批，「很遺憾基層聲音及努力，民進黨中央還是聽不到，對於大安區立委禮讓人選，我不認同，也無法支持！」