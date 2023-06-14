大成（1210）14日大規模參展台北國際食品展，大成集團副總裁韓家寅指出，此波蛋肉價飆漲風波可望在中秋以後回穩，他同時表示，今年第四季兩座蛋品完工，引進世界級規格的設備，每小時可洗選36萬顆雞蛋，並且首創雞蛋自動倉儲管理系統，科學溯源管理，提高食品安全。

而大成為食品展大力推出植物肉，此次大成展出的NEO蔬食紅燒纖牛肉麵獲2023國際食品界米其林iTQi風味絕佳獎三顆星最高榮譽，除了植物性的牛肉，也首度展出植物雞絲，以及為保護海洋資源，積極研發舒植海鮮排與舒植魚柳條。

除了植物肉外，隨著高齡化社會來臨，兼具養生與美味飲食趨勢，大成也推出「益活雞Holy Chicken」，以100％全植物飼料並添加天然保健益生菌，搶攻養生市場。

至於今年缺蛋荒與蛋價、肉價上漲風波，大成也積極搶攻蛋品市場商機，今年第四季兩座蛋品洗選廠即將完工啟用，預計兩座3條產線每小時可洗選36萬顆雞蛋，其中昭和蛋品廠每小時可洗選24萬顆，義竹蛋品廠每小時可處理12萬顆，同時首創雞蛋自動倉儲管理系統，科學溯源管理，提高食品安全。

而大成鮮蛋並針對新世代的營養需求，推出大成葉黃素機能蛋，在雞隻飼養過程中於飼料添加金盞花萃取物，補充人體無法自然合成的葉黃素營養，並預計第四季推出新蛋品「生食級雞蛋」上市。