韓國人氣女團BLACKPINK正在進行世界巡迴演唱會，11日傳出Jennie在表演兩首歌後突然轉身下台，YG娛樂則表示Jennie身體不適，昨（13日）她本人也透過IG限動向粉絲道歉。不過，Jennie道歉沒用，網友紛紛在她IG其他文章罵她不尊重粉絲，更被爆出不只一場演唱會中離，還在演唱會後被巧遇吃鍋，相當不敬業。

BLACKPINK的巡迴演唱會日前到墨爾本，11日卻傳出Jennie身體不適沒有去彩排，還在開場前吊點滴後堅持登台，但在兩首歌曲結束後，Jennie直接轉身跑下台，讓不少粉絲看傻眼；YG娛樂立刻發聲，解釋Jennie因身體狀況無法繼續演出。

而Jennie也在墨爾本演唱會結束後，昨（13日）特地在IG發限時動態跟墨爾本的粉絲道歉，對於自己沒有撐完整場演唱會感到抱歉，也表示自己在復原中，「你們的支持和理解對我來說是全世界最重要的事情」，並感謝進場的每一個人。

Jennie演唱會中離後道歉沒用，被網友挖出她演唱會後還吃鍋，讓不少買票進場的粉絲氣炸。（圖／摘自微博）

Jennie演唱會中離後道歉沒用，被網友挖出她演唱會後還吃鍋，讓不少買票進場的粉絲氣炸。（圖／摘自微博）

豈料，Jennie這次道歉部分粉絲不買帳，更在小紅書、微博揭露Jennie已經不是第一次演唱會中途離場，點出在香港、泰國、哥本哈根、加拿大和澳大利亞，都有扭頭就走的狀況，直言如果她不舒服，可以跟粉絲說一聲再離開，或是告知無法上台表演，一聲不吭離開很不尊重台下粉絲。

另外又有墨爾本當地粉絲在演唱會結束後，13日在連鎖火鍋店撞見BLACKPINK與工作人員一起吃飯，除了Lisa其餘3人都在，也讓網友痛批，有人為了Jennie花大錢看演唱會，結果她唱兩首閃人，事後還開心吃鍋，簡直快氣炸了。