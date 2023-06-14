嘉義市長黃敏惠率「嘉市好店」到台北食品展參展。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠推薦「嘉市好店」的產品。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠參觀「嘉市好店」業者的展品。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府嚴選出全新「嘉市好店」，揪集17家在地優質廠商業者參加今天開幕的「2023台北食品展」，市長黃敏惠北上推薦產業嘉義隊，運用在地天然食材製作出好美味，期勉將「嘉市好店」打入國際市場，跟世界交朋友。

黃敏惠表示，嘉義市位於阿里山腳下，幅員不大、人情味非常濃厚，把來嘉的人都當作自己家人，用心款待，這幾年疫情的挑戰很大，市府團隊跨域整合產業，組織「產業嘉義隊」，串聯新舊產業。

2021年嘉義市主辦台灣設計展，透過設計力、數位化，導入永續環境思維，促進產業轉型升級，除了產品美學，也重視品質與產值，走進「嘉市好店」會讓大家感受到嘉義市的好味道與嘉義人的熱情。

黃敏惠還說，台北食品展的嘉義市專館受到業者熱烈回響，年年擴增規模，這次有17家優秀業者組成產業嘉義隊，要打響今年的特色「永續」和「食尚」，把永續發展融入日常生活，設計出時尚美感伴手禮。

嘉市府建設處表示，響應聯合國永續發展目標SDGs，市府努力把永續發展議題導入城市治理，特別在今年「嘉市好店」選拔時新增「好永續」類別，鼓勵「嘉市好店」業者與市府攜手一起達成永續發展目標。

嘉市府建設處表示，「嘉市好店」專館，在展覽館2館4樓（攤位代表號S0624），歡迎各地民眾到專館享受獨嘉好味，另消費達指定額度可獲贈驚喜大禮包1份。