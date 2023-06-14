許姓男子夥同友人利用13歲少年涉世未深，煽動從事性交易，並從從抽取佣金，去年4月趁著男客進門沐浴時，以電擊棒、甩棍洗劫男客財物，男客報案檢警介入後，發現許男不僅媒介，自己也與少年發生性關係，行徑惡劣。士林地院審結，許男犯意圖營利而媒介使少年為有對價之性交罪5罪、對未滿14歲之男子為性交罪3罪、攜帶凶器侵入住宅強盜罪，拍攝少年性影像罪，應執行有期徒刑12年，罰金部分應執行15萬。

另外5名共犯，其中謝姓男則是現役軍人，犯對於未滿14歲男子猥褻罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬。其餘共犯，其他4名男客，包括28歲黃男、34歲陳男、25歲許男、36歲蕭男犯對於未滿14歲男子性交罪，分別判處有期徒刑10月到2年，法官考量4人犯案後均坦承犯行，且與少年的家長成立調解，並依約定分期賠償，宣告緩刑3年、5年。

全案是31歲許男去年6月，透過虞男結識少年後，兩人發生關係後，許更進一步介紹少年與28歲黃男、34歲陳男、25歲許男、25歲謝男以及36歲蕭男從事性交易，其中1萬5000元，許男從中抽取5000元，餘款再由少年與虞男朋分。

今年4月，少年更聽從指示，前往苗栗頭份一處汽車旅館，待蕭男進入房間後，少年提議先盥洗，並趁蕭男在洗手間時，開門讓許男進入。許男手持電擊棒、甩棍威嚇蕭男，喝斥「兄弟、你知道現在什麼狀況嗎？」強逼蕭男簽下40萬元本票，逼迫拍攝猥褻影片，確保蕭男依照約定付款。

蕭男隔2天先交付20萬等值的虛擬貨幣，其餘則以「埋包」方式，將20萬現金放在內湖一處公園溜滑梯後直接離開，許男再前往收取，從中拿走10萬元，少年拿2萬，餘款交給虞，而虞因犯下強盜取財等罪現通緝中，少年涉強盜部分現由少年法庭審理中。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。