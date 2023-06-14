一名女網友昨（13）日發文爆料，從美國搭長榮航空回台奔喪時，被通知機位超賣，無法順利登機，當時有5、6名地勤將她團團包圍，施壓改搭其他班機，甚至有地勤說：「都給你賠償了，你還想怎麼樣」、「好可憐喔，你不要哭，我沒有衛生紙喔」，讓這名女網友當場落淚，痛批地勤冷血。對此，長榮航空今日給出回應，坦言確實有疏失。

原PO在論壇《Dcard》以「X榮航空 地勤 冷血」為題發文，表示她原訂搭乘美國時間5月30日13時00分的長榮航空，從舊金山國際機場回台灣奔喪，有提前1個多小時報到，無奈還是被通知「機位超賣」。

原PO指控，地勤故意刁難她的手提行李，要求把筆電放入托運行李中，導致延誤了10多分鐘，就連原本排在她後面的家庭都已經順利拿到登機證，而當原PO變成最後一名乘客時，地勤才要她轉搭其他航空的班機。「我拒絕後遲遲故意不給登機證！」地勤的要求讓原PO無法接受，認為自己明明在網路訂位成功，卻被逼迫搭其他班機，當時甚至還衝出5、6名台灣籍地勤包圍施壓，讓她痛批長榮航空毫無誠信可言。

除此之外，原PO認為地勤態度囂張、惡劣，對她叫囂：「都給你賠償了，你還想怎麼樣？」甚至地勤聽聞她要回台奔喪時，還冷嘲熱諷地說：「喔…是喔，好可憐喔，你不要哭，我沒有衛生紙喔」，讓原PO當場忍不住落淚，直說地勤沒有同理心、很冷血，處理方式極其粗暴。

文末原PO強調，發文抱怨不是因為不滿意長榮航空的補償方案，而是對這間航空公司心灰意冷，「我不會想再搭乘長榮航空了」。她表示，從異鄉返國特地選擇台灣的航空公司，結果卻遇上糟糕的同鄉，「希望我是最後一個受害者」。

女網友搭飛機遇上機位超賣事件，發文控訴長榮航空地勤冷血。（圖／翻攝自Dcard）

根據《三立新聞網》報導，長榮航空回應，該班機是5月30日BR07舊金山-台北航班，因航班超賣導致旅客無法如期登機，地勤主管第一時間致歉，並協調改搭晚100分鐘左右的聯合航空直飛航班，提供現金300美元及2張30美元餐券作為補償，但旅客不接受，表明還是想搭乘長榮航空。

長榮航空說，旅客和地勤表示要返台奔喪時，情緒激動落淚，地勤有遞上衛生紙，不過遭到婉拒，現場地勤也坦言超賣機位確實是長榮航空的疏失，希望旅客能諒解，也理解旅客有返台的時間壓力。

經過雙方協調，長榮航空依照旅客意願，安排隔日的BR27舊金山-台北航班，提供升等豪經濟艙禮遇，並補償現金300美元及2張30美元餐券，但由於BR27與原航班起飛相距12小時，有詢問旅客是否需要提供住宿休息以及返台後的交通安排，都遭到婉拒。最後，長榮航空說，「對於此次因為機位超賣造成此位旅客行程延誤，深表歉意」。