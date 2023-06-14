陳凱倫（中）當天悲痛的跪別母親。（摘自LINE VOOM）

資深主持人陳凱倫母親在10日下午4點40分離世，享耆壽95歲。悲痛萬分的他，今（14日）公布母親的告別式將於6月23日上午在台北市立第二殯儀館舉辦。今天開剛完媽媽治喪會議的陳凱倫透露，他將親自替媽媽製作告別式上的追思影片及音樂製作，「過去我主持追思活動，都要親自採訪、了解逝世者的背景，才會對於流程腳本、音樂等有靈感」，沒想到這次卻要替親愛的媽媽準備後事。

他說，今天是他學習剪輯短影片的2年來，最費時、費心的一次，因為這是他要獻給人生中最重要的女主角「媽媽」的，「近10幾段的母帶，花了比平常多一倍的時間，最後剪出2分52秒的精簡長度，該表達呈現的重點都到位了」。

他感性地回憶起媽媽的一生，及3年前因為跌倒逐漸失智到癱軟卧病，「我的閏妹（媽媽的小名），趙玉貞女士，3年前看著她在我身邊跌倒，靠助行器，坐輪椅，失智到癱軟卧病這2年8個月，從農曆年回不了家過年，一次次從希望到失望，安寧轉一般病房，插尿管，拔尿管，裝上鼻胃管，到看著她褥瘡感染，身心受苦…」。他說，每次看到媽媽想要活下去的眼神，都讓他內心相當痛苦，尤其當媽媽快要離開人世時，看著病床上昏睡的媽媽，更是令他心痛萬分。

陳凱倫媽媽在臨終前突張眼看全家人最後1分鐘，讓他們有機會與媽媽淚別，陳凱倫當下也跪地送行，直到醫護人員來拔鼻胃管。談到當天的「迴光返照」，陳凱倫表示這是這些年來最珍貴的一刻，「一般沒經歷過的家屬，或許無法理解她突然睜開眼睛，這是帶給家人的驚喜？希望？但又害怕上帝跟我開了一次玩笑？！」