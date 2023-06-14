中國大陸外交部發言人汪文斌14日主持例行記者會。有記者提問，近日《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）已對15個簽署國全面生效。東協祕書長顧問兼東協經濟共同體副祕書長羅本尼奧表示，RCEP為成員國開放市場、擴大市場範圍提供了良好機會，能夠促進成員國之間的經貿合作。對此，汪文斌表示，RCEP對15國全面生效，標誌著全球人口最多、經貿規模最大、最具發展潛力的自由貿易區進入全面實施的新階段。

汪文斌稱，RCEP是亞太區域經濟一體化建設取得的里程碑式成果，是區域國家共用發展機遇的生動範例。實施以來，各國貿易往來更加密切，區域內貿易成為穩定和拉動對外貿易增長的關鍵力量，本地區持續成為全球投資熱點區域。RCEP為促進地區一體化，推動地區發展繁榮注入了強勁動力。無論是關稅減讓促進貿易便利化，還是提升投資政策透明度，減少技術性貿易壁壘，多為參與方帶來實實在在的收益。

以中國為例，作為RCEP中的最大經濟體，2022年中國與RCEP其他成員進出口總額達12.95兆元人民幣，同比增長7.5％。實際利用RCEP其他成員投資額235.3億美元，同比增長23.1％。

汪文斌表示，RCEP的全面生效，反映了區域國家加強經濟一體化，實現共同發展的強烈訴求。作為貿易自由化、便利化的堅定支持者和區域合作的重要參與方，中方願繼續與有關各方一道推動高品質實施RCEP，為地區和全球經濟復甦注入新動能。