財團法人新竹縣文化基金會扮演文化推動與新竹縣政府文化局連結的重要角色，新竹縣長楊文科上任後，看見基金會需要改變，決定全面改革；近期文化局發行《藝文手帖》夏季號6月刊，以「我們文化的居所」作為封面故事，楊文科特別在期刊中暢談新竹縣文化基金會的沿革，強調全面改革組織與內部文化，展現進擊與重生的決心。

楊文科說，新竹縣文化基金會兼具公共性與民間自主性，成立至今滿30年，過去全力支持縣府文化局及縣內各式書畫協會，辦藝文展演、研習、講座及學術研討等活動，向來穩健經營的基金會後期受全國經濟衰退與銀行利息政策影響，讓依賴孳息運作的基金會面臨危機，必須大刀闊斧進行改革。

楊文科提到，改革的第1步就是要改變組織文化，透過修改章程，董監事每4年改選1次，任期與首長切齊，更能發揮治理與管控的功能，與縣府各項政策同步運作；第2步投入資源，透過縣府編列1000萬元預算，建立《日日當好》文創品牌、推出《竹風縣藝》13鄉鎮市藝術巡演活動，以及舉辦《匠心之夢-全國文創工藝競賽》、《縣長盃全國書法比賽》，期盼與企業合作鏈結資金挹注，全力扶植藝文人才在新竹縣扎根。

文化局長李安妤表示，文化是長期且永續的投資，需要靠公部門、企業、民間共同保存與推廣，未來基金會的各項藝文活動將以「傳承、亮點、國際、永續」4大核心價值前進，更多關於財團法人新竹縣文化基金會的精彩內容都在《藝文手帖》夏季號中(https://www.hchcc.gov.tw/files/custom/map/202306/mobile/index.html)。