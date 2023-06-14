「112年粽愛飄香慶端午」街友關懷公益活動現場提供義剪服務。（王揚傑攝）

仕招基金會課長周哲仁（左二）代表基金會，發給每位街友500元慰問金，社會局副局長吳淑芳（右一）則幫忙發放粽子和便當。（王揚傑攝）

社會局副局長吳淑芳（圖中）頒發感謝狀給仕招基金會課長周哲仁（右二）。（王揚傑攝）

仕招基金會課長周哲仁代表基金會，發給每位街友500元慰問金。（王揚傑攝）

端午節即將到來，仕招社會福利慈善事業基金會與新北市善悅關懷協會、新北市邱和成慈善基金、新北市社會局等單位共同舉辦「112年粽愛飄香慶端午」街友關懷公益活動，今（14）日在板橋永安公園活動中心舉行，現場除有義診、義剪、法律諮詢等服務，仕招基金會也致贈每位街友500元慰問金，鼓勵街友重回社會。

活動現場有衛福部立台北醫院提供義診、三重社福中心志工隊提供義剪、善悅關懷協會提供粽子和便當等物資，另還有洗澡車、法律諮詢、就業媒合等服務，仕招基金會更已是連續第21年發給街友慰問金。

仕招基金會課長周哲仁表示，仕招基金會從2002年起就在台北市、新北市等縣市辦理三節的街友慰問活動，基金會秉持董事長蔡衍明對慈善活動的重視，在過節時發給每名街友500元的紅包，盼結合社會善心人士，共襄盛舉幫助街友，希望街友能感受到社會的溫暖和祝福，早日脫離街友行列，回歸社會正常的生活。

社會局副局長吳淑芳表示，市府有一套完整的街友輔導計畫，包含3處中途之家，提供街友住宿和技藝培訓，並幫忙協助媒合愛心廠商，讓街友得以早日重返職場，回歸家庭。在新冠疫情三級警戒期間，新北市啟動「街安心計畫」，讓200多位街友住進旅館，保護街友也保護社區民眾，結果在長達半年的安置期間，無一街友感染新冠肺炎，說明街友其實很潔身自愛。

善悅關懷協會執行長黃梅英表示，她從事街友關懷及輔導將近30年，與街友有份深厚情誼，她鼓勵街友站出來「只有站出來，才能出頭天！」她知道有許多街友有債務問題，甚至成為人頭戶，所以特別請法扶基金會義務律師幫忙街友法律諮詢，協助街友解決問題。她說市府有許多補助，包含租屋補助、生活補助、職業重建等，只有自助才能獲得人助、天助。