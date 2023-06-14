今年大學申請入學統一分發結果昨天揭曉，文化大學缺額達908個，是全國最多。對此，文大表示，今年缺額狀況已經放緩，會秉持著以學生為本的初衷，持續朝向最貼近社會趨勢的綜合型大學方向邁進，也盼望各界看到文大的努力，並且持續支持文大。

在少子化浪潮下，今年全國整體申請入學缺額原本就有約1.6萬人，比去年還增加了將近6000人，導致各校今年在申請入學階段都有缺額增加的趨勢。

文大指出，去年在首波衝擊下，通盤檢討學校的最適規模，因此做了寄存名額的決定，以增加學校對學生照顧，期間推動學生基本住宿交通改善達成滿意度的提升、多元課程發展促進教學品質的精進、移地學習與雙聯學位擴大舉辦推動國際化的進展、以及業界緊密交流與互動促成學生就業即戰力的強化等，這些政策獲得部分家長與學生認同，因此觀察今年整體缺額情況已經趨緩。

文大說，今年申請入學階段招收人數超過1000人，加上先前繁星、以及單獨招生等，目前全部招生人數已接近20000人，後續仍有四技二專技優與甄選入學、以及分科測驗分發等管道的學生加入文大的行列，文大會繼續努力。