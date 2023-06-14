國民黨台北市議員游淑慧今(14)日上午舉行記者會，揭露民進黨前新竹市議員、現任行政院政務顧問鄭宏輝涉嫌性騷，在車內對女性露出性器官並強吻。鄭宏輝隨即發聲明否認，反嗆游淑慧為了選舉搏聲量。游淑慧稍早也在臉書PO出受害者的聲明，強調原本遇到這種事完全不敢跟家人講，還會做惡夢、焦慮、反胃，但在朋友鼓勵，及近日性騷受害者站出來帶給她的勇氣，讓她決定公開這段經歷，避免有更多女性遭鄭毒手。

游淑慧繼續PO出鄭宏輝性騷案的當事人聲明（以下摘要）：2021年她與鄭在信義區餐敘時初次見面，餐敘後大家續攤唱歌。到目的地，她待了約莫一小時後就準備叫車離開，他走過來問她是否要走了？並詢問她住在什麼地區，便說自己要回新竹，而她家靠近交流道可以順路送她，順便聊聊她公司可以去新竹開拓什麼業務，她心想他跟她有共同的朋友，而有司機開車，且自己今天穿著保守應該滿安全的，於是便上了他的車。

在車上時朋友傳訊息關心她回到家了沒，她跟他說自己在鄭宏輝的車上，到家後會跟他報平安。一開始鄭宏輝正常詢問她的公司業務項目，普通閒聊，直到停到她家門附近而她準備下車時，他突然盯著她看並用台語說「妳真的很水」，之後便拉住她的手，頭立刻湊過來親她，那個當下一切來得太快太突然，她完全愣住了！心裡想到的是司機為什麼不救她？但又想到司機也是他的人，車上有兩個男人，她現在是不是很危險？

她推開他，平靜地說她已經結婚有小孩，自己並不是單身，鄭宏輝馬上回她「我也結婚有小孩呀！而且小孩都很大了」，他邊說邊解開自己褲子的拉鍊，並且掏出他的生殖器，示意要她幫他口交，當時她心裡真的越來越恐懼，但腦海裡的聲音持續地告誡她「要冷靜！要冷靜應對！」於是她對他說「這裡是馬路邊，不太好」，他居然馬上要司機立刻開車找一家汽車旅館，她的心裡更害怕了，心想如果被載離這裡那自己將會更危險，她只好欺騙他，說自己生理期不方便，他聽了後說「不方便呀～那改天好了！」

終於，她平安的下了車，當她走進家門後雙腿不由自主的發抖，遇到這種事完全不敢跟家人講，更不敢跟老公哭訴，而這件事讓她一連好幾天都做惡夢幾乎無法成眠，於是她鼓起勇氣打電話給朋友哭訴當天的經過，但唯獨他要她幫他口交的那段，她實在開不了口也不敢告訴朋友，因為那個畫面太噁心了，只要回想就會開始焦慮、反胃。事發的隔天鄭宏輝有打給她，但她沒接也不敢點開LINE，只期望此生再也不要見到他。

受害者強調，這幾天，朋友不斷鼓勵她把這件事講出來，因為唯有這樣才會才能阻止未來產生更多的受害者。這段時間願意站出來公開被性騷擾事件的受害者給了她勇氣，所以她也應該成為別人的勇氣，這是她決定公開這段經歷的主因。如果不是因為她決定要勇敢面對此事，她不會主動去查他的現況，更不知道鄭宏輝如今已經身居神腦國際的董事長，那麼將來會不會有更多女性遭他毒手？

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