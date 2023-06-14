烏克蘭軍自本月4號（日）起於南部戰線發起進攻，採取波狀攻勢刺探俄軍防禦缺口，經過近10天的進攻，成功於本週日（11）日鑿穿維連茨基山脊（Vremievsky Salient/Ledge）沿線收復4個住民地，目前遭遇俄軍師級單位反推回第3個住民地卜勞達特內（Blahodatne），今天稍早（14）俄國遠東軍區的V集群，官方社群媒體帳號公佈了一支當地空拍影片，畫面顯示出了了戰場上，敵火下作業回收設備的困難度。

Crazy video ... Ukrainian T-72 accidentally crushes Ukrainian MaxxPro after being hit by a Lancet. Luckily, the MaxxPro crew made it out last second before their vehicle got driven over.

In the end, Russian artillery hits near another MaxxPro. The T-72 survives the drone impact. pic.twitter.com/UAj9iIA4BS — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) June 14, 2023

這支影片的畫面中顯示，烏克蘭的T-72坦克車組人員被迫冒著生命危險試圖在維連茨基山脊地區回收戰損車輛，它牽引一輛廢棄的美製M1224 MaxxPRO防地雷反伏擊車，正當該車嘗試在回收那台戰損車輛時，一架手術刀（Lancet-3）自殺無人機直接撞擊在該坦克右側裝甲上，所幸坦克沒有失去能力。

但是在一陣混亂中，坦克車組人員重踩油門，直接向後碾碎了它試圖回收的防地雷反伏擊車。與此同時，俄羅斯的炮兵正在打擊這台坦克和附近的的戰損車輛鄰近區域。坦克、步兵戰鬥車不得不在俄軍大炮、航空火力和自殺無人機（滯空彈）的威脅下進行回收作業，壓力十分龐大。