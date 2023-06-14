台南有位人夫在跨年夜時，聽到妻子透過手機和他人通電話，不料，通話內容充滿挑逗、調情，當他等妻子結束鹹濕對話後，便當面質疑妻子，沒想到妻子也不藏了，直接坦承外遇偷吃，2人交往長達數月，雙方有過10次以上性行為，他聽完後氣炸對小王提告求償50萬元，台南地院簡易庭審理後，判處小王應賠償人夫20萬元，可上訴。

據判決書，有名人夫與妻於110年6月17日結婚，婚後雙方感情和睦融洽，2人未有子女，不料，隔年12月31日跨年夜，他無見間聽見妻子用手機和他人通話，且言談間卻是挑逗、傾慕、親暱等淫言穢語，他還聽見雙方互喊「老婆、寶貝」。

人夫待妻子通話結束後，才向對方質問，沒想到妻子未多做解釋，並坦言111年9月開始外遇，長達好幾的月，和外遇對象「小王」超過10次以上性行為，也主動拿出和小王的對話紀錄，他不僅發現聊天背景是妻子和小王合照，小王還向妻子表示「愛妳不是醉才愛」，他氣得提告，並向小王求償50萬元。

台南地院審理時，人夫也拿出側錄妻子的對話紀錄影片證據；影片中，人妻向小王表示「罰你一個月不准摸我」、「包括抱抱親親」、「打砲」、「不給你一點懲罰不行」，而小王則回應「寶貝別生氣」、「好...但你不要生氣唷對不起」、「我...真的沒那意思但我接受懲罰」、「去找妳對我來說很重要，寶貝拜託不要這樣」。

小王合法通知，但未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀作任何聲明或陳述；法官依證據內容，認定人妻與小王確實有不當交往與發生性行為關係，而人夫遭受精神上痛苦，請求被告給付慰撫金有據，判處小王應賠償人夫20萬元，可上訴。