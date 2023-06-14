悠遊卡公司獲利暴跌，並於前台北市長柯文哲卸任前夕，興櫃掛牌，不過悠遊卡前董事長陳亭如14日指控，台北市長蔣萬安與祕書長去年未正式掛牌時，及今年初都要求悠遊卡公司做2次的興櫃專案報告，蔣萬安昨表示該徹查就徹查，北市議員也點出8大疑點，質疑陳急於解釋更該徹查。

陳亭如昨說，蔣市長、祕書長、交通局長及市府顧問都分別都出席這2場會議，甚至2022年12月28日的興櫃前法說會，她也曾誠摯透過辦公室邀請市長，她知無不言，簡報完整回應，從未隱瞞。

蔣萬安昨則表示該興櫃案在選舉前兩天核定，新的議會都還沒就任就送議會備查，這樣做沒有尊重行政倫理。蔣萬安表示，既然議員以及外界有各種疑慮，市府堅定的立場就是該查就查，該釐清就要釐清。

議員詹為元昨晚也丟出8大疑問，其中質疑悠遊卡公司在去年9月14日推動會議中就決定「有關興櫃申請應在柯文哲任內完成」。但柯文哲任內沒有完成半條捷運、大巨蛋以及社宅也沒蓋完，這麼多事沒完成，為什麼上興櫃必須在柯市長任內完成？

另詹說，柯市府在去年12月已經敗選，失去新民意的支持，為什麼還要處分市府重大資產？至於陳說「只有興櫃，未來增資股價才不會被操弄。」詹反駁，公司未來如果增資，蔣市府團隊自然會有一套嚴謹合理的方式，為什麼只有在柯任內辦理才不會操弄股價？

詹強調，悠遊卡的資本額僅有七億，北市府僅持有不到四成股份，如果一路興櫃甚至到上市上櫃，民間企業跟股市禿鷹可輕易惡意併購，這是市民所樂見嗎？

詹最後說，以現狀而言，悠遊卡公司興櫃上櫃，毫無實益可言，越看陳亭如的解釋，越覺得蔣市府有徹查的必要。