資深藝人許傑輝近來捲入性騷風波，遭學生指控上表演課時，要求練習「集體做愛」的配音，讓大家感到不舒服，對此，許傑輝也發聲明道歉，不過今（14日）遭女星黃云歆爆料，10年前許傑輝執導舞台劇《臺灣舞孃》時，要她繳交「性感作業」，還拿巧克力放她胸前問可否夾住，種種行徑讓她感到相當不舒服，即使過了10年，想起來還是感到恐懼。

黃云歆發長文透露，10年前她還是學生時，以舞者身分徵選上許傑輝執導的舞蹈劇《臺灣舞孃》，排練中期時，她突被許傑輝叫到排練場中央，直指她不夠性感，還拿出手機裡的性感照給她看，例如穿襯衫不穿bra或是內衣加丁字褲等搭配，直言「像這樣激凸很性感，又沒有露到。」

並要求她回家準備三套性感的衣服，下次「呈現性感」給他看，表示為了保護她還會清場，過程中大家漸漸走光，讓黃云歆越來越害怕，還好小嫻及時出現，以找東西為由把她拉離現場，她也向小嫻訴苦，害怕下一次真的要驗收「作業」，小嫻教她搬出家長來擋。

未料，許傑輝集合全部團員，大聲說不只是她要交作業，全班都要，「變成我的錯了，我自作多情，我還害到他被我爸誤解。」正式演出時，黃云歆穿著開場森巴舞的服裝，上半身基本上就是胸罩而已，未料許傑輝拿著巧克力，對著她乳溝比劃，還問她「可以夾得住嗎？」

這段塵封10年的過往，黃云歆現在想起來仍感到恐懼，她表示寫出來不是想要討什麼公道或道歉，「請大家不要去攻擊許先生，那不是我想做的事」，她只是希望不要再有後輩受到類似的傷害，也呼籲「當有人利用職權，或各種不對等關係，這樣對待你的時候，請至少一定要告訴身邊的人，如果你有勇氣當場表明自己的不舒服，那更好。」

對此，許傑輝回應《中時》，表示如果真的有造成不舒服與困擾，他誠懇道歉，透露當年排練時講的話或許太直白、嘴賤，但真的沒有雜念，若對方覺得不妥，應有監製可以去反應。

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