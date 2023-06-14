性騷案狂燒，高雄市政府111年度受理來自警政、公司行號等服務單位之性騷擾事件申訴共計207案，其中經申訴調查成立有153案，成立率74％，排名六都第3，高雄市社會局強調，市府相當重視性騷擾事件對當事人所造成之人身安全及身心傷害，一旦受理即致力全面積極調查與釐清事實，以維護當事人的權益。

高市府社會局長謝琍琍表示，性騷零容忍，只要有被害人報案、申訴，就會立即成案，受理案件單位即啟動調查釐清真相，針對111年度性騷事件之成立率排六都第3，表示市府對於相關案件之重視，受理單位積極處理，並站在被害人立場釐清事實真相，因此呼籲民眾一旦遭受性騷擾，可以在事發後1年內提出申訴，半年內提出告訴，勇敢站出來，維護自身權益。

社會局表示，為了「接住」被害人，給予關懷，高雄市政府全國首創性騷擾被害人個案管理服務，目前由樹德科技大學提供性騷擾被害人主動關懷、法律諮詢及心理諮商等服務，歷年來已服務上千名被害人，陪伴被害人走出性騷擾陰霾，面對性騷擾的歷程及協助創傷復原，維護自身應有的權益，另外，加強大眾對性騷擾防治及自我權益保障之認識，社會局也至校園、社區及機構等進行相關宣導。

謝琍琍說，不要輕忽任何可能造成他人有被性騷擾感受的言語或行為，無論是現實或虛擬世界，都應該尊重別人；倘民眾遭遇性騷擾，善用性騷四步驟「制止性騷」、「呼救求助」、「保存證據」、「提出救濟」勇敢求助！於事件發生1年內至鄰近警察局或派出所報案，並經由警察局依類型（校園、職場及一般）移請受理申訴單位調查，每個人都有自己身體自主權，要保護自己，性騷擾零容忍，共同建構高雄為性別平權城市。