「魔獸」霍華德（Dwight Howard）多次表達過沒有入選「NBA歷史75大球星」的失望，認為自己「不受尊重」，退役球星「閃電俠」韋德（Dwight Howard）也是這麼想的。韋德在播客節目Club Shay Shay說：「我真的不明白，我知道大家對霍華德有很多意見，像是他的性格之類的會被攻擊，但是你無法否認他的成就與身體能力，他把球隊帶進總冠軍賽了。」

霍華德2009年幫助魔術在東區擊敗詹姆斯（LeBron James）領軍的騎士隊，打到總冠軍賽才輸給湖人。韋德說：「這當然是主觀看法，但說到整個過去25年的世代，你能想到多少個霍華德以外的名字？」韋德表示他百分之一千相信霍華德應該入選歷史75大球星。

韋德提到了「過去25年」是因為NBA曾在50周年時（1996年）選出歷史50大球星，這些入選者的地位不會變動，所以「75大球星」實際上只是新增了25個名額（因為有人票數平手變成26人）。霍華德擠不進後來的25人名單，但如果把前面50大球星都拿出來比，霍華德肯定超過他們很多人。

當年50大球星同樣出現爭議，畢竟早年NBA尚未全球化，硬要湊出50人，有些入選者顯然是名不符實。聯盟1971年的25周年時選出10位球星，1980年選出35周年的11位球星，後來的50大球星就包含了這些人，只踢掉其中兩位。