北市某國小性騷案延燒，校友在臉書上指控曾遭師長摸手、抱住等性騷擾後，陸續有受害者出聲，受害人指出，通報過程違反保密原則，讓她感到不舒服，恐造成二度傷害，盼校方正視，校方表示，14日上午已再次召開會議討論，流程確實不夠完善，會再來檢討改正，落實保密原則。

北市某國小校友在臉書上指控曾遭師長摸手、抱住等性騷擾，並整理其他受害者圖文懶人包。（摘自當事者臉書）

受害人指出，主任事前有詢問她事發時是在學校哪棟樓，但簽署文件卻安排在那一棟樓，「一切不舒服就此開始」，加上抵達會議室時，還有其他人在內使用，跟事先說「已經安排好動線」不太一樣，會議室也在討論途中開關好幾次。

受害人也說，希望學校能成立專案專線並擴大調查，降低通報的門檻，還更多受害者公道，也希望學校能檢視校內通報流程，讓學生未來願意說出來，而不要採用廣播方式，也希望提供心輔資源，盡量降低此事件對學生的影響。

受害人強調，處理時對主任是否遵守「保密」非常有疑慮，因為他們會直接翻開卷宗，說這個通報者也說是你介紹的，或針對她提供的證據上面的名字說，這個誰誰誰是不是有個弟弟叫什麼等，這些她不想知道，也不應該問她。

受害人表示，能感受兩位主任都希望幫忙，但對於學校的性平意識有點擔心，許多做法不僅會造成二度傷害、更違反保密原則，也無法達到發現更多被害人或防範未然的目的，希望能撤換窗口。

校方表示，今日上午有再次開會，檢視通報流程是否有不完備之處，會再來修正，目前受理窗口維持單一窗口，受害者若不想出面，都可寄電子郵件申訴，管道會保持暢通，收到案件都會轉調查小組，按照程序處理。

對於該位校友反應通報流程讓她不舒服，恐有違反保密原則部分，校方表示，已提醒業務承辦單位應更仔細處理，落實保密原則，當日場地未協調好，還有其他學生在補救教學尚未結束，未來會事先跨處室溝通協調處理。

校方也說，會繼續研議更完備通報方式，該位老師目前請假到6月底，校內6月26日會召開第二次教評會，讓該位老師充分陳述意見，再決定是否停聘。

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