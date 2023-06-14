基北北桃、中彰投苗、南高屏三大生活圈「TPASS」通勤月票，15日將開賣。蔡英文總統今天表示，新竹縣市、宜蘭、花東及澎湖等區域的月票規劃，已向交通部提案進入初審階段，雲林及嘉義縣市的月票也在規劃當中。她相信，中央地方一條心，建設福利就會更有力。

蔡英文指出，7月1日開始，只要一張「TPASS」，就可以在捷運、台鐵、客運等公共運輸，暢行無阻！目前先行推出的三大生活圈月票，包括基北北桃、中彰投苗、南高屏，從明天開始，可以在這些縣市的捷運站、客運站或線上等方式加值購買月票方案，7月1日啟用。

她強調，給予通勤族更細心、溫暖的照顧是政府的責任。通勤族一趟路程，可能要換好幾種交通工具，所以政府整合了縣市間不同交通工具的費用，希望用一張月票，讓通勤族更方便，也讓都會區的交通減壓，同時擴大民眾居住地的選擇。

蔡英文以北北基桃1200方案為例，行政院推出的「TPASS」，比原本的雙北捷運月票更便宜，使用範圍也更大，延伸到基隆、桃園，可搭乘的大眾交通工具也更多。公共運輸更平價，減輕通勤族的負擔，就會有更多人來使用公共運輸，減少碳排，落實2050淨零轉型的目標。

除了這三大生活圈之外，她說，現在，新竹縣市、宜蘭、花東及澎湖等區域的月票規劃，也都已經向交通部提案進入初審階段，另外雲林及嘉義縣市的月票也在規劃當中。她相信，中央地方一條心，建設福利就會更有力。「只要是能夠照顧人民的政策，政府都會大力去推動，讓大家共享幸福」。