歡度警察節，東勢分局13日於東勢林場舉辦趣味競賽。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

東勢警分局13日於東勢林場歡度警察節。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

警察節即將到來，台中市警察局東勢分局13日於東勢林場舉辦健康講座、陶笛表演及趣味競賽，讓波麗士在忙碌工作之餘，也能了解到運動對健康的重要性，今年特別邀請警友與五大民力－志工、義警、義交、民防、巡守等警察好夥伴，共同慶祝警察大家庭的專屬日子。

警察人員平常處於高壓繁忙的工作環境，長期下來對健康有不小危害。東勢分局長林大為有感於此，適逢警察節前夕，昨下午在東勢林場舉辦健康講座、陶笛表演及趣味競賽，並邀請台中慈濟醫院醫師孫茂雄主講「運動與健康的關聯及影響」。

趣味競賽項目考量男女兼宜並結合警技，設計5個動態比賽項目，包括「叫我神射手」、「螞蟻雄兵」、「環環相扣」、「跳跳TWMPO」及「頭頭是道」，各組參加人員除了可以展現平日紮實訓練，更能夠在競賽過程中培養出團隊默契與革命情感。競賽前3名除可得到豐厚的獎金外，其他組也有參加獎，活動結束後慈濟慈善基金會提供美味的素食餐盒給大家享用，讓同仁「有吃又有拿」！

東勢警友辦事處主任劉正銘致贈東勢分局每位同仁禮券，感謝同仁平時對治安及交通的努力付出。

分局長林大為表示，本次活動十分感謝慈濟慈善基金會協助，讓這次的活動更加圓滿；而警察工作日夜無間，勤務繁重，希望同仁可以保持良好運動習慣，以調劑身心，維持健康，在治安、交通工作的崗位上，繼續為民眾服務，也誠摯邀請山城的鄉親們為身旁辛勞執勤的員警加油，您為警察打氣、警察為您賣力，攜手共創友善的警民關係。